«Мерзко и низко»: новый любовник Волочковой изменяет ей с другой

У Анастасии Волочковой бурная личная жизнь. Недавно расставшись с очередным ухажером Сергеем, Анастасия утонула в объятиях бизнесмена Дмитрия. И все бы было хорошо, но оказалось, что у молодого человека есть девушка Дарья Павловская, которая крайне возмущена его ложью.

«Дмитрий, иди уже к своей Волочковой и отстань от меня! Ты уже заврался в край! Играешь на чувствах взрослых женщин! Это мерзко и низко! Если я выложу все то, что ты сказал мне вчера, твоей пиар-карьере придет конец! Я ненавижу ложь и слабых двуличных мужчин! Мне тебя жаль. Меня в это не втягивай», — посетовала Павловская.

Анастасия Волочкова, в свою очередь, новость пока не прокомментировала. Но балерина не раз признавалась, что не прикипает к мужчинам, с которыми встречается.

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