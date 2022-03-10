Sony Music Group и Warner Music Group приостанавливают свою деятельность в России

Сергей Лазарев, Алсу, Эльдар Джарахов и другие исполнители записывали треки при поддержке этих лейблов.

Музыканты Сергей Лазарев, Егор Крид, Эльдар Джарахов, Алсу и другие могут перестать сотрудничать с Sony Music Group и Warner Music Group.

Крупнейшие в мире звукозаписывающие компании приостанавливают свою деятельность в России. Об этом сообщает Variety.

Сотрудники Sony Music Group продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени. Ситуация с исполнителями обсуждается.

«Мы будем продолжать выполнять наши обязательства перед людьми, артистами и авторами песен, насколько это возможно», — пообещали в компании Warner Music Group.

Отметим, ранее что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавила поставки и работу PlayStation Store в России.

К слову, после ухода многих брендов с российского рынка звезды стали поддерживать отечественного производителя. Шоумен Тимати высказал свое мнение по поводу новых условий для российских брендов.

Музыкант считает, что импортозамещение пройдет в стране удачно. А российские производители займут практически все ниши. Тогда зарубежному производителю не останется места.

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