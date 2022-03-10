«От плохого настроения»: Агата Муцениеце спасается от депрессии в спортзале

Актриса пожаловалась на тревогу, которую испытывает в последнее время.

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце призналась, что в связи с последними событиями в мире чувствует себя подавленной. Поэтому знаменитость отправилась побегать на тренажере.

Бывшая жена Павла Прилучного ищет спасение в физических нагрузках. Агата показала себя на тренировке в футболке трендового цвета и дорогих сережках Van Cleef & Arpels.

«Ну что, друзья, занимаемся через не хочу, через желание лечь на диване и лежать. Спорт, кстати, выгоняет дурь из головы. Так что я пытаюсь глупые, дурацкие мысли выгнать из себя спортом. Поэтому присоединяетесь. Давайте! У нас -13 сегодня, поэтому я в зале. Как только потеплеет, начну снова на улице бегать — проветривать свой мозг», — призналась Муцениеце.

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«Тренировка завершена. Проветрила мозги, уже лучше. Все-таки от плохого настроения спорт я лучшее решение», — резюмировала актриса.

Напомним, ранее Агата Муцениеце в модном пуховике-баллоне цвета экрю предстала с детьми. Актриса отправилась на прогулку с наследниками Павла Прилучного.

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