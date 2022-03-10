«Я предпочитала расстаться»: Татьяна Лютаева объяснила, почему иногда стоит развестись

Актриса не хотела жить с мужем только ради детей.

Исполнительница роли Лиды в сериале «Исправление и наказание» Татьяна Лютаева призналась, почему предпочитала расходиться с мужьями при малейшем конфликте.

Актриса упомянула, что родители иногда упрекали ее в собственных несчастливых жизнях. Мама и папа Лютаевой не расторгали брак из-за дочери.

«Мама со мной была строгой. А папа баловал. В какой-то момент родители перестали понимать друг друга, в сердцах говорили, что живут ради меня вместе. А я страдала. Поэтому когда у меня возникало тотальное недопонимание с мужьями, я предпочитала расстаться», — отметила Лютаева.

Татьяна Лютаева вспомнила о тех, кто с самого рождения детей мучается, но живет с нелюбимыми в браке. Артистка объяснила, почему никогда не боялась развода.

«Им важна статусность. Они беспокоятся, что люди скажут. Но я этого не боялась никогда», — призналась актриса в разговоре с 7days.

Напомним, ранее Татьяна Лютаева рассказала о работе с Анной Михалковой в новом сериале «Исправление и наказание».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.