«Улетали мы спецрейсом»: Бледанс с девятилетним сыном экстренно покинула Мальдивы

Эвелина Бледанс является одной из самых известных актрис в России. В скором времени ей исполнится 53 года. Она продолжает играть в разных постановках и телевизионных проектах.

При этом артистка растит особенного сына Семена, которому девять лет. А вот ее старший сын Николай давно живет в Израиле. Своему младшему наследнику она дарит максимум заботы. Недавно они уехали на Мальдивы.

Бледанс планировала провести на курорте несколько недель. Однако их отдых был прерван. В соцсети актриса поделилась кадрами, которые успела снять на побережье. А потом она запечатлела сына в аэропорту. Им пришлось улететь экстренно с островов. Ранее Дмитрий Дибров с женой и детьми также покинул Мальдивы на неделю раньше.

«Конечно, улетая в фитнес-тур на Мальдивы, мы и представить не могли, что будем возвращаться значительно раньше срока и достаточно экстренно. Спасибо, что судьба дала нам возможность хоть эту недельку подышать океаном, поплавать в нежной водичке, погреться и хоть чуточку отвлечься! Улетали мы спецрейсом. А вот кто-то же не попал на этот большой битковый самолет… Не остались же в разных точках мира?» — написала звезда.

Поклонники восхитились маленьким Семеном. Многие отметили, что Эвелина хорошая мама. «Семочка, такой коммуникабельный, умничка!», «Хорошо, что успели немного отдохнуть», «Какая вы молодец. Все делаете для сына», «Главное, что вы спокойно вернулись», — писали подписчики.

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