«Я бы дал ей 22»: Александр Васильев объяснил, почему 31-летняя Любовь Аксенова так молодо выглядит

Историк моды Александр Васильев знает, как визуально убрать несколько лет. При этом знаменитость может определить секрет омоложения не только по одежде, но и по лицу.

Васильев рассказал, какие черты лица не дают девушкам стареть. Телеведущий проанализировал внешность актрисы Любови Аксеновой, которой скоро исполнится 32 года. Только вот Александр Васильев видит в артистке девушку, которой чуть-чуть за двадцать.

«Аксеновой в марте исполнится 32, но она никак не выглядит на свой возраст, я бы дал ей 22. А то и меньше. Она напоминает девушку-подростка. А по фигуре я бы сравнил ее с Кейт Мосс, известной английской манекенщицей 1990-х годов. К тому же у Любы квадратный подбородок — как у мальчика, высокий лоб. И вот все эти внешние данные делают ее идеалом красоты нового времени», – отметил Васильев.

Стиль Любови Аксеновой, по мнению Александра Васильева, также не добавляет актрисе возраста. Поскольку знаменитость обожает шорты и кроссовки.

«В этих шортиках, согласитесь, актриса выглядит вообще как хулиганистая девчонка из соседнего двора. Этот образ я бы назвал «подмосковная шпана». Вот такие встречаются в Подольске, Люберцах, Мытищах. Не хочу обидеть эти города и населенные пункты, но для них такой стиль одежды — обычный», – объяснил Васильев для 7days.

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