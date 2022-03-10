Озджан Дениз избежал наказания после обвинений в домашнем насилии

Экс-жена турецкого артиста Озджана Дениза не смогла добиться от суда наказания бывшего возлюбленного.

Напомним, 30-летняя Фейза Актан обвинила актера и своего бывшего мужа в неоднократном избиении. Вот только судьи не нашли доказательств домашнего насилия со стороны Озджана Дениза.

В январе прошлого года Фейза утверждала, что звезда сериала «Стамбульская невеста» первый раз напал на нее еще в 2017 году. Это случилось до их свадьбы. Актан утверждала, что простила Дениза. Бывшая возлюбленная актера надеялась, что подобное больше не произойдет.

Однако, по словам Фейзы Актан, артист снова проявил агрессию летом 2019 года. Тогда Актан, будучи женой актера, хотела расторгнуть брак из-за его измен. Но Озджан Дениз не дал жене покинуть его проявив физическое превосходство.

После пережитого Фейза подала на актера в суд. Однако Озджана Дениза признали невиновным.

Дело в том, что шестимесячный срок подачи жалобы на домашнее насилие истек. Суд прекратил разбирательства по делу о жестокости за 2017 и 2019 годы. Об этом сообщили в NTV.com.

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