Нина Веселовская из фильма «Хождение по мукам» умерла за день до своего дня рождения

Актрисе было 89 лет.

Исполнительница роли Даши Булавиной в фильме «Хождение по мукам» Нина Веселовская умерла на 90-м году жизни, не дождавшись одного дня до празднования своего юбилея.

Причина смерти артистки пока не сообщается.

«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — такая запись появилась 9 марта на сайте Союза кинематографистов.

Отметим, прощание с Ниной Веселовской состоится в пятницу, 11 марта, в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы.

Напомним, Нина Веселовская стала известна благодаря съемкам в кинолентах «Друзья и годы», «На исходе лета», «Шестое июля», «Угрюм-река», «Татьянин день», «Ищите и найдете» и других.

Актриса окончила Школу-студию при МХАТ в 1959-м году. Дебютировала звезда «Хождения по мукам» еще в студенческие годы.

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