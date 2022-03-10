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Нина Веселовская из фильма «Хождение по мукам» умерла за день до своего дня рождения

Актрисе было 89 лет.

Нина Веселовская из фильма «Хождение по мукам» умерла за день до своего дня рождения
Нина Веселовская. Фото: кадр из фильма «Хождение по мукам»

Исполнительница роли Даши Булавиной в фильме «Хождение по мукам» Нина Веселовская умерла на 90-м году жизни, не дождавшись одного дня до празднования своего юбилея.

Причина смерти артистки пока не сообщается.

«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — такая запись появилась 9 марта на сайте Союза кинематографистов.

Отметим, прощание с Ниной Веселовской состоится в пятницу, 11 марта, в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы.

Напомним, Нина Веселовская стала известна благодаря съемкам в кинолентах «Друзья и годы», «На исходе лета», «Шестое июля», «Угрюм-река», «Татьянин день», «Ищите и найдете» и других.

Актриса окончила Школу-студию при МХАТ в 1959-м году. Дебютировала звезда «Хождения по мукам» еще в студенческие годы.

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