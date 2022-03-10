«Сделал запасы»: Садальский расстроился из-за ухода Coca-Cola из России

Актер Стас Садальский заявил, что философски относится ко всему происходящему вокруг. Из-за ухода «Макдоналдса» из России страдать не будет, но новость о компании Coca-Cola его расстроила.

«Наверное, ее будет не хватать. Но я сделал небольшой запас, закупил десять бутылок», — заявил Садальский Teleprogramma.pro.

При этом артист подчеркнул, что кризис – это лишний повод не расслабляться. По его словам, рано или поздно все будет хорошо.

Роза Сябитова, напомним, тоже призвала не расстраиваться. Телеведущая подчеркнула, что мы – уникальная нация, переживем и это.

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