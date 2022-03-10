На что Макс Барских собрался потратить деньги за несостоявшиеся концерты в России

Украинский певец, видимо, не горит желанием возвращать деньги своим фанатам за те концерте, которые он не даст.

Макс Барских уже отметился едкими выпадами в адрес российских поклонников. Сначала артист заявил, что своей популярностью и востребованностью он обязана вовсе не России. А потом заявил, что его фанатам повезло, что он когда-то заезжал в их города. Теперь же музыкант не скрывает своего благостного настроения. «Вам повезло, что я заезжал… Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — горячился украинский певец.

Услышав столь нелестные слова от Макса Барских рэпер Тимати решил «поставить» певца на место. Экс-«фабрикант» напомнил украинскому музыканту, что тот в свое время не гнушался плясать на корпоративах.

На днях Макс Барских и вовсе рассказал, куда собирается потратить средства от покупки билетов российскими фанатами. Всю сумму он намеревается потратить на «благотворительные цели». Видимо, украинский певец не намерен возвращать фанатам деньги за несостоявшиеся концерты в России. Мнение поклонников, судя по всему, артисту совершенно безразлично, пишет «СтарХит».

Кстати, обидные высказывания Макса Барских задели и ведущую программы «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву. Жена хоккеиста Игоря Макарова призналась, что услышав от молодого украинского артиста подобные слова, она не смогла сдержать слез.

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