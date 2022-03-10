Назвал Украину «бараком буйнопомешанных»: кто такой священник Ткачев, спровоцировавший Пугачеву

Примадонна несколько недель молчала и не говорила, где находится, но все-таки «раскрыла карты».

Священнослужитель Русской православной церкви Андрей Ткачев несколько дней назад негативно высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой. «Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы это не слышали, не знали. Вы не заметили, как воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал», — сказал он.

Примадонну, которая несколько недель молчала и ничего не говорила о своем местонахождении, эти слова, судя по всему, вывели из себя.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — парировала Примадонна и пообещала «помолиться» за Ткачева после возвращения в Россию, назвав его богохульником.

Отметим, что Андрей Ткачев родом из Львова. С 1992 по 1994 год учился в Киевской духовной семинарии. В 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела Киевской епархии. Был ведущим на всеукраинском православном телеканале «Киевская Русь».

В июне 2014 года он перебрался в Россию, назвав украинскую православную церковь «несостоятельной двусмысленной организацией».

Позже Ткачев заявил, что за год служения в Москве он встретил «больше благодатных батюшек, чем за все годы на Украине». Вскоре Украину он назвал «бараком буйнопомешанных».

Напомним, что Андрей Ткачев является духовником молодежного отдела Московской городской епархии. Он автор множества книг и статей. Ведущий ряда телепередач на православных телеканалах. Андрей Ткачев — женат. В семье у него подрастают четверо детей.

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