«Поехали продавать имущество»: фанаты раскритиковали Пугачеву, выбравшую странное время для отпуска

На Примадонну некоторые поклонники набросились с негативом.

Поклонники Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой раскритиковали звезду, которая из-за рубежа вышла на связь в Instagram. Они не поняли, почему она выбрала такое «странное время» для отпуска и лечения.

«Поехали продавать имущество срочно пока не конфисковали. Пожилая фарисейка», «Какое-то неправильное время вы выбрали для каникул, когда вашей стране и поклонникам, русским, нужно ваше слово и ваша поддержка. Вы уехали лечиться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева подтвердила, что находится за рубежом. Правда, не уточнила страну.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — заявила Примадонна.

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