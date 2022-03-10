«Обожаю»: Гуляев заступился за Пугачеву и получил прозвище от подписчиков «собака Зеленского»

Пользователи набросились с критикой на дизайнера и друга Примадонны.

Дизайнер и близкий друг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Игорь Гуляев под постом певицы встал на ее защиту.

«Обожаю», — написал он.

После этого в его адрес посыпались негативные комментарии: «Собака Зеленского», «Шестерка Запада».

Напомним, что Алла Пугачева наконец-то вышла на связь с пользователями. Она подтвердила, что покинула Россию. Причем спровоцировал ее священник Андрей Ткачев, который недавно сказал: «Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы это не слышали, не знали. Вы не заметили, как воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал», — заявил он.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — парировала Примадонна и пообещала «помолиться» за Ткачева после возвращения в Россию.

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