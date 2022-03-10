«Какой кошмар! Даже священник позволяет себе невежество»: Салтыкова заступилась за Пугачеву

Примадонна вышла на связь с пользователями и сообщила, что действительно находится за рубежом.

Певица Ирина Салтыкова в комментариях под постом своей коллеги Аллы Пугачевой в Instagram осудила слова священника Андрея Ткачева.

«Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы это не слышали, не знали. Вы не заметили, как воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал», — заявил священник.

«Какой кошмар! Даже священник позволяет себе невежество». Ирина Салтыкова

Напомним, что Алла Пугачева в своем посте отметила: «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». Священнику она посоветовала не радоваться. Вернусь, разберемся. Приду в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник», — заметила Примадонна.

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