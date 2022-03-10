«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией»: Пугачева вышла на связь и подтвердила свой отъезд из России

Примадонна поделилась свежими кадрами в микроблоге. Намекнув, что она делает за границей.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным, по слухам, находятся в Израиле. Об отъезде Примадонны из страны ранее высказался и музыкальный критик Сергей Соседов. Он пояснил, что артистка раньше часто ездила в Израиль, у нее там много друзей.

В том, что певица на время покинула свой замок в подмосковной деревне Грязь ради заграничной поездки, Соседов ничего удивительного не видит. Музыкальный критик уточнил, что, может быть, сегодня Примадонна и уехала из страны, но завтра она вернется.

Впервые за долгое время Алла Борисовна вышла на связь с народом, поделившись кадрами в Instagram. Она подтвердила, что действительно находится не в России, но где именно, говорить не стала.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — лаконично подметила Пугачева, сказав, что она вернется.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!