«Я приняла решение»: жена Олега Газманова, устав от хейта, закрыла свою страницу в инстаграме

Марина Муравьева-Газманова оказалась в числе тех, кто получает унижающие сообщения в Сети.

С тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине, многие российские звезды столкнулись с хейтом в соцсетях. Селебрити жалуются, что получают не только унизительные сообщения, но и угрозы. В связи с этим, многие из них решили закрыть свои страницы в «Инстаграме».

К такому же решению пришла и жена Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова.

«Мои глаза начали страдать от системных рассылок, унижающих мое человеческое достоинство. Я приняла решение временно закрыть выдачу виз в мою страну Газманию. Буду творить для вас, для тех, кто уже давно на меня подписан», — написала Марина Газманова.

больше по теме Родион Газманов выпустит клип, съемки которого довели его до нервного срыва Певец не может больше откладывать релиз новой песни.

Напомним, ранее на поступающие угрозы жаловались Яна Рудковская, Оксана Самойлова, Николай Басков, Прохор Шаляпин и другие. Их номера телефонов были слиты в Сеть продюсером программы «Орел и решка».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.