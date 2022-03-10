«Я приняла решение»: жена Олега Газманова, устав от хейта, закрыла свою страницу в инстаграме

С тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине, многие российские звезды столкнулись с хейтом в соцсетях. Селебрити жалуются, что получают не только унизительные сообщения, но и угрозы. В связи с этим, многие из них решили закрыть свои страницы в «Инстаграме».
К такому же решению пришла и жена Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова.
«Мои глаза начали страдать от системных рассылок, унижающих мое человеческое достоинство. Я приняла решение временно закрыть выдачу виз в мою страну Газманию. Буду творить для вас, для тех, кто уже давно на меня подписан», — написала Марина Газманова.
Напомним, ранее на поступающие угрозы жаловались Яна Рудковская, Оксана Самойлова, Николай Басков, Прохор Шаляпин и другие. Их номера телефонов были слиты в Сеть продюсером программы «Орел и решка».
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