Вместо отека и пухлых щек — точеные скулы: как Виктория Романец выглядела, только появившись на «Доме-2», и какой стала

Юная Виктория Романец вошла в число звездных участниц проекта «Дом-2». На телестройке эффектная брюнетка появилась еще в сентябре 2014 года. Тогда Вике было всего 24 года. Девушке удалось понравится телезрителям, ее фамилия до сих пор на слуху. Сайт Teleprogramma.pro вспомнил, как выглядела Романец в первые дни своего пребывания на проекте «Дом-2» и какой стала годы спустя. Интересно? Все подробности в нашем материале.

Виктория Романец — уроженка Донецка. Появившись на телестройке, красавица-брюнетка поставила перед собой цель увести Богдана Ленчука у Марины Африкантовой. Однако в итоге Вика закрутила роман с мужем Евгении Феофилактовой — Антоном Гусевым.

Когда Романец только появилась на «Доме-2», она мало чем отличалась от многих других девушек, прошедших кастинг. Однако спустя время Виктория полностью преобразилась, придав своей внешности лоска и гламура. Из пухловатой девушки с мягкими щечками и круглым лицом Романец превратилась в весьма привлекательную особу. Теперь теледива может похвастаться точеными скулами, острым подбородком, более естественным макияжем. Даже форма бровей-ниточек стала более правильной, натуральной.

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