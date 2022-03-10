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Джакузи, панорамные окна, море цветов: пасынок Макеевой показал, как выглядит ванная комната в квартире актрисы

Андрей Мальков почти год живет в Москве с отцом и мачехой.

Джакузи, панорамные окна, море цветов: пасынок Макеевой показал, как выглядит ванная комната в квартире актрисы
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan/

Анастасия Макеева вышла замуж в прошлом году. Ее четвертым мужем стал бизнесмен-строитель Роман Мальков, с которым актриса познакомилась на собственной даче. Дело в том, что звезда театра решила достроить дачный домик в области и пригласила группу специалистов. Среди них оказался и ее будущий муж.

Помимо дачи в регионе, в собственности у Анастасии Макеевой есть квартира в Москве. Жилплощадь расположена в одном из новых районов столицы. Из окон верхнего этажа открывается шикарный вид.

Страница Андрея Малькова
Страница Андрея Малькова. Скриншот: instagram.com/m_a_l_k_o_v/

Накануне старший сын Малькова, Андрей, который перебрался из Словении в Москву почти год назад, показал, как выглядит ванная комната в квартире актрисы. Она оборудована джакузи, которое находится посередине помещения. Изюминки добавляют панорамные окна, заставленные горшками с комнатными цветами разной высоты.

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