«Спрос рождает предложение»: Анна Исаева рассказала, сколько стоит перелет из Турции до России

По словам пиар-директора некоторых российских звезд, «Аэрофлот» не летает, поэтому цены резко поползли вверх.

Пиар-директор российских звезд эстрады Анна Исаева в Instagram рассказала, что возвращается в Россию из США через Турцию. При этом она напомнила, что «Аэрофлот» за рубеж не летает, поэтому цены на рейсы резко поползли вверх.

Как отметила Анна Исаева, каждый билет до Москвы из Стамбула стоит в среднем сто тысяч рублей. Причем недавно такие билеты стоили 25 тысяч.

«Друзья с турецкой стороны не нарадуются. Спрос рождает предложение, все по классике. Ну и курс тоже его рождает, тут уж не попрешь. Итак, представьте, что вы летите семьей. Ну вот как мы, например. Спешите домой, в школу, на работу. И вас четыре человека — четыреста тысяч». Анна Исаева

Ранее Анна Исаева рассказывала, как американцы реагировали на спецоперацию на Украине. Многие подходили к ней и искренне спрашивали, что там случилось.

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