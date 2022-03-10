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«Спрос рождает предложение»: Анна Исаева рассказала, сколько стоит перелет из Турции до России

По словам пиар-директора некоторых российских звезд, «Аэрофлот» не летает, поэтому цены резко поползли вверх.

«Спрос рождает предложение»: Анна Исаева рассказала, сколько стоит перелет из Турции до России
Анна Исаева. Фото: instagram.com/isaeva.anya/?hl=ru

Пиар-директор российских звезд эстрады Анна Исаева в Instagram рассказала, что возвращается в Россию из США через Турцию. При этом она напомнила, что «Аэрофлот» за рубеж не летает, поэтому цены на рейсы резко поползли вверх.

Комментарий Анны Исаевой
Комментарий Анны Исаевой. Фото: instagram.com/isaeva.anya/?hl=ru

Как отметила Анна Исаева, каждый билет до Москвы из Стамбула стоит в среднем сто тысяч рублей. Причем недавно такие билеты стоили 25 тысяч.

«Друзья с турецкой стороны не нарадуются. Спрос рождает предложение, все по классике. Ну и курс тоже его рождает, тут уж не попрешь. Итак, представьте, что вы летите семьей. Ну вот как мы, например. Спешите домой, в школу, на работу. И вас четыре человека — четыреста тысяч».

Анна Исаева

Ранее Анна Исаева рассказывала, как американцы реагировали на спецоперацию на Украине. Многие подходили к ней и искренне спрашивали, что там случилось.

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