Режиссера «Черной пантеры» задержали в Америке, приняв за грабителя банка

Жизнь как в кино: режиссера фильма Marvel «Черная пантера» (который, кстати, три «Оскара» заработал) задержали, приняв за грабителя банка.

Согласно полицейскому отчету, 7 января 2022 года 35-летний Райан Куглер отправился в офис Bank of America в Атланте, чтобы снять деньги со счета. На нем были шляпа, солнцезащитные очки и медицинская маска. Режиссер подошел к кассе и передал сотруднице банка записку со словами: «Я хотел бы снять 12 000 долларов наличными с моего расчетного счета. Пожалуйста, пересчитайте деньги в другом месте. Я хотел бы быть осторожным».

Однако кассирша принял эту просьбу за попытку ограбления (вероятно из-за того, что сумма превысила 10 тысяч долларов), сообщила о своих подозрениях начальству, и вместе они вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка надели наручники на Куглера и двоих его коллег, приехавших вместе с ним. Но после проверки личности режиссера и его банковского счета полицейские отпустили задержанных. Банку пришлось принести официальные извинения известному кинодеятелю.

«Эта ситуация никогда не должна была произойти, — прокомментировал Куглер изданию Variety. — Тем не менее Bank of America пошел со мной на контакт, удовлетворил мои требования, и мы сотрудничаем дальше».

Любопытно, что режиссер как раз снимал сиквел «Черной пантеры» в Атланте. Зачем ему понадобилась крупная сумма наличными, в прессе не сообщается.

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