Хулиганит: Валя Карнавал оригинально показала вид сзади

Певица и блогер Валя Карнавал, урожденная Валентина Карнаухова, судя по всему, уже в Москве. Девушка участвовала в проекте «Звезды в Африке», испытывая себя на прочность и выдержку перед лишениями и голодом.

Снимок, которым поделилась красотка в Сети, Валя сделала в фотостудии. Она оригинально показала свой тыл перед зеркалом, закинув ногу на пуфик. Съемку хулиганистая красотка сделала в черно-белом цвете.

Напомним, Валентина Карнаухова стала известна широкой публике после скандала с Ларисой Долиной на шоу «Музыкалити» у Максима Галкина. Также девушка строила любовь с Егором Кридом. Сейчас, по слухам, у девушки отношения с блогером Сашей Стоуном.

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