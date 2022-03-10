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«Ненависть лишена смысла»: Яна Поплавская ответила своим многочисленным недоброжелателям

По словам актрисы, ей пишут в последнее время мерзости и проклятия.

«Ненависть лишена смысла»: Яна Поплавская ответила своим многочисленным недоброжелателям
Яна Поплавская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская в Instagram ответила всем своим многочисленным критикам. За последнее время она получила множество проклятий в свой адрес.

Яна Поплавская
Яна Поплавская. Фото: Globallookpress.com

«Вы, кто пишут мерзости и проклятия! Вы хотите заставить меня ненавидеть. Но не дождетесь! Я никогда не была «трусливой тварью, гадиной, сукой». Сукой, кстати, быть могу! А вот трусливой — никогда! На ненависть нужно немного времени, она, как страшный зверь, сжирает изнутри, выжигая сознание, сердце, душу».

Яна Поплавская

Яна Поплавская также привела цитату: «Ненависть лишена смысла. Из тех, кого вы ненавидите, половина о вас и не слышала, а другой половине на вас наплевать».

Как отметила Яна Поплавская, она продолжит сбор средств на помощь женщинам и детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Ранее Яна Поплавская заявила, что звезды, которые уехали из страны за рубеж, — предатели. Они, по ее мнению, думают только о том, как спасти свои деньги.

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