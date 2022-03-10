«И с четвертым справлюсь»: Тарасов намекнул на прибавление в семействе, купая одновременно троих детей от Костенко

В прошлом году модель родила футболисту долгожданного сына.

В прошлом году Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали многодетной семьей. Модель родила футболисту долгожданного сына Алексея. Недавно она подшутила над мужем, отправив старый тест на беременность, изрядно его перепугав.

А накануне и сам Дмитрий задумался о прибавлении в семействе. Купая дочек и сына, он отметил, что легко сможет справиться и с четвертым малышом.

«Купаю троих одновременно. Анастасия Костенко, может быть, и с четвертым справлюсь?» — подписал кадры Дмитрий.

Фанаты тем временем предполагают, что модель уже ждет четвертого ребенка, а футболист таким образом подогревает слухи о пополнении в семье.

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