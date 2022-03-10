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Эффектно: Рудова в мерцающем топе на тонюсеньких лямках блеснула красивым декольте

Звезда кино и сериалов поделилась селфи из авто.

Эффектно: Рудова в мерцающем топе на тонюсеньких лямках блеснула красивым декольте
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Актриса Наталья Рудова поделилась в своем микроблоге селфи из салона авто. На нем красавица позирует в одном топе на тонюсеньких бретельках, демонстрируя белоснежную кожу зоны декольте и хрупких плеч.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Рудова не упускает возможности покрасоваться перед камерой, хвастаясь прелестями своей фигуры. Ее можно понять, ведь за последние полгода актриса значительно постройнела, скинув почти 10 килограммов. Она специально садилась на диету и много тренировалась.

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