Эффектно: Рудова в мерцающем топе на тонюсеньких лямках блеснула красивым декольте

Звезда кино и сериалов поделилась селфи из авто.

Актриса Наталья Рудова поделилась в своем микроблоге селфи из салона авто. На нем красавица позирует в одном топе на тонюсеньких бретельках, демонстрируя белоснежную кожу зоны декольте и хрупких плеч.

Рудова не упускает возможности покрасоваться перед камерой, хвастаясь прелестями своей фигуры. Ее можно понять, ведь за последние полгода актриса значительно постройнела, скинув почти 10 килограммов. Она специально садилась на диету и много тренировалась.

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