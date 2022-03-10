Грядет развод? Принц Гарри спровоцировал слухи о расставании с Меган Маркл

Герцог Сассекский пришел на мероприятие в гордом одиночестве.

Недавно принц Гарри спровоцировал слухи о размолвке с Меган Маркл. Герцог Сассекский появился без жены на финальном матче Суперкубка за звание чемпиона США. Тогда компанию на трибунах ему составила принцесса Евгения.

Теперь же Гарри в одиночестве отправился на техасское родео. Надев ковбойскую шляпу, герцог Сассекский удивил организаторов шоу своим появлением.

«Это первый принц, которого я когда-либо видел», — приводит слова одного из наездников издание People.

Фанаты Меган и Гарри тем временем волнуются, все ли хорошо в их семье. Пользователи Сети не исключают, что пара находится на грани развода.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей в 2020 году. Тогда же они переехали в Калифорнию.

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