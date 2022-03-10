Какой мобильной телефон у Елизаветы II и кому она звонит чаще всего

В последнее время Елизавета II стал очень близка с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Много времени она проводит в компании принца Чарльза. Однако это не те люди, которым она звонит чаще всего.

Оказалось, что в списке контактов Ее Величества есть два номера, которые она набирает с особой регулярностью. Это телефоны ее дочери принцессы Анны и менеджера по скачкам Джона Уоррена. Об этом пишет The Sun со ссылкой на королевского эксперта Джонатана Сасердоти.

«Говорят, что чаще всего она звонит двум людям: дочери, принцессе Анне, и своему менеджеру по скачкам Джону Уоррену. Он является зятем друга королевы, покойного графа Карнарвона. Он жил в замке Хайклер в Беркшире, который известен как аббатство Даунтон», — приводит издание слова эксперта.

Кроме того, выяснилось, что королева пользуется телефоном марки Samsung, который оснащен специальными система шифрования. Взломать его практически невозможно.

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