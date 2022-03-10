«Где же свобода слова, свобода передвижения?»: Пригожин встал на защиту сына и внука Ротару

Как отметил продюсер, это какое-то безумие, что людям не дают спокойно покинуть Украину.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro встал на защиту сына и внука певицы Софии Ротару, которых задержали на украино-польской границе при ее пересечении на лодке.

«Я видел, что сына и внука Ротару вернули домой. Но на минуточку. Где же свобода слова, свобода передвижения? Где демократия? Люди хотели в Молдавию уехать. Отпустите их. Это не его конфликт. Зачем вы их заставляете брать ружье и идти брат на брата». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, происходит какое-то безумие.

«Кто-то должен это остановить. Человек хочет уехать с Украины, дайте ему такую возможность. Всю жизнь Ротару пахала. Ей больше семидесяти лет. Она поет уже полвека. Что вы все перечеркиваете, что творите. Остановитесь. В происходящем, конечно, вина украинских политиков. Мы за мир, за настоящую демократию. Где там у вас религиозное и национальное равенство?» — заметил продюсер.

Напомним. что сын и внук Софии Ротару с группой товарищей пытались скрыться в Молдавии. На Украине объявлена всеобщая мобилизация. Их уже выпустили из-под стражи.

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