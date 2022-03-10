«Будем переезжать»: муж Собчак Богомолов сделал важное заявление

Несколько дней назад Ксения Собчак спешно улетела с сыном Платоном из России. Фанатам она объяснила, что запланированный отпуск проведет в Турции, как и обещала своему наследнику. Однако позже блондинку заметили в аэропорту Тель-Авиав, куда она прилетела в эконом-классе и ожидала чемодан у багажной ленты.

Муж Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов, тем временем поспешил сообщить, он он никуда не уезжал. В своем инстаграме худрук Театра на Малой Бронной разместил видео, в котором пояснил, что ремонт в историческом здании на Малой Бронной улице практически завершен, поэтому скоро артисты вернутся в родные стены.

«С этой площадкой практически прощаемся, так как почти готова историческая сцена, все там завершается. Скоро будем переезжать», — сказал Богомолов.

Добавим, ремонт в здании на Малой Бронной, в стенах которого театр располагается с 1962 года, начался в январе 2020 года. Тогда же труппа театра переехала в театрально-концертный зал «Дворец на Яузе» и начала показывать спектакли на его сцене.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.