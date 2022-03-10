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Реальные, без грима: как Алла Пугачева и Кристина Орбакайте выглядят без макияжа

Встретить в жизни двух див эстрады без косметики нереально.

Реальные, без грима: как Алла Пугачева и Кристина Орбакайте выглядят без макияжа
Алла Пугачева. Фото: Global look press

Пока Алла Пугачева с семьей не выходит на связь с поклонниками и не публикует новые фото и видео, ее многочисленные фанаты довольствуются архивными кадрами. На одной из фан-страничек Примадонны в Instagram появилось фото Пугачевой со старшей дочкой, Кристиной Орбакайте.

Примечателен снимок тем, что и мама, и дочка позируют без макияжа. Этот кадр они сделали, когда Орбакайте гостила у Пугачевой в деревне. Редкий снимок подписчики разглядели очень внимательно и поняли, что вживую такими двух див им точно не суждено когда-то увидеть.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily/

Отметим, что сейчас Пугачева предположительно находится в Израиле. Туда звезда отечественной эстрады улетела после начала спецоперации России на Украине, связанной с защитой Донбасса. Кристина Орбакайте находится в США, где обосновалась несколько лет назад с мужем и дочерью.

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