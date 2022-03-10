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Молодая подруга Виторгана обнажилась на свежих кадрах

Нино Нинидзе не прочь подразнить фолловеров откровенными снимками.

Молодая подруга Виторгана обнажилась на свежих кадрах
Максим Виторган. Фото: instagram.com/mvitorgan/

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган закрутил роман с молодой актрисой Нино Нинидзе. 30-летняя артистка – обладательница роскошной фигуры, поэтому весьма откровенные снимки появляются в ее инстаграме с завидной регулярностью.

Нино Нинидзе
Нино Нинидзе. Скриншот: instagram.com/ninosha13/

На этот раз она показала кадры, на которых появилась полностью обнаженной. Таким образом Нино презентовала собственную песню «Письмо себе».

Периодически фанаты задаются вопросом, когда же Нино и Максим пойдут в ЗАГС. Однако, судя по всему, пару не интересует официальное оформление отношений. До встречи с Виторганом у Нинидзе был брак с актером Кириллом Плетневым, от которого она растит сына. А у Виторгана за плечами уже три развода.

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