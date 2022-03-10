Дочь Порошиной и Куценко поразила пользователей Сети своей красотой

Недавно дочери Марии Порошиной и Гоши Куценко Полине исполнилось 26 лет. Она выросла настоящей красавицей и продолжила актерскую династию. В своем инстаграме Полина опубликовала свежие снимки, которые привели в восторг фанатов.

Пользователи Сети отметили, что Полина Куценко взяла все самое лучшее как от мамы, так и от папы.

«Какая красавица! Ангельская красота! Невероятная! Очень привлекательная», — писали фолловеры.

Напомним, Мария Порошина и Коша Куценко прожили в гражданском браке порядка пяти лет. После актриса вышла замуж за Илью Древнова, которому подарила еще трех дочек. А вот отца долгожданного сына она скрывает от публики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.