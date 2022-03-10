Идет десятый месяц: беременная Алена Рапунцель пожаловалась на свое состояние

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель пересекла заветную дату, которую ей поставил акушер, прогнозируя роды. По версии врача, стать мамой девушка должна была еще 7 марта. Но чуда не произошло.

Начался десятый месяц беременности, и девушка пожаловалась, что начинает волноваться. При этом, каких-либо предвестников родов у нее нет.

«Из-за ежеминутного ожидания и того, что ПДР мне ставили на 7 марта — немножко начинаю нервничать. Девочки, успокойте меня, расскажите, на сколько у вас отличалось ПДР и роды? Раньше или позже и на сколько? И есть ли вообще те, у кого получилось точно «в срок», — попросила будущая мама в своем Instagram.

Рапунцель сообщила, что вероятность врачебной ошибки при подсчетах вполне реальна. Потому что по первому обследованию ей ставят уже другую дату — 15 марта.

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