Новости шоу-бизнеса: Безруков покинул страну, Пугачева с семьей обосновалась на шикарной вилле в Кесарии, Леонтьев владеет многомиллионным имуществом за границей

Алла Пугачева и Максим Галкин забрали двойняшек и выехали из страны в первые дни спецоперации России на Украине. Известно, что звезды остановились в Кесарии на средиземноморском побережье. Какие условия они там предпочли?

А Валерий Леонтьев, между тем, вернулся домой, в Майами. Там у него многомиллионная недвижимость. Как и в Испании. И в России. Об этом, а также других главных новостях за 9 марта – в нашем материале.

Сергей Безруков покинул Россию

Актер и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков в сторис Instagram сообщил, что покинул пределы России. На фоне исхода звезд из страны поступок артиста был бы воспринят как бегство, но это не так: звезда отправился в Минск на гастроли со спектаклем «Хулиган. Исповедь».

Валерия и Пригожин вернулись из Израиля

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия возвратились в Москву из Израиля. Они отметили, что вокруг их поездки было огромное количество сплетен.

По словам Иосифа Пригожина, они выбрали два дня в графике, чтобы навестить маму. В пандемию этого сделать не удалось. Кроме того, в эти дни случился юбилей его родной тетки — 85 лет. Для Пригожина она как вторая мама. А некоторые хейтеры уже посчитали, что пара останется на земле обетованной и в Россию пока возвращаться не будет.

В каких условиях живут Пугачева и Галкин в Израиле

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин, по некоторым данным, сейчас находятся в Израиле. И обосновались они с шиком.

По слухам, звездное семейство, которое покинуло Родину вместе с близнецами Лизой и Гарри, арендовало трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария на средиземноморском побережье.

Баснословное имущество Леонтьева за границей и не только

Звезда советской и российской эстрады Валерий Леонтьев, как и многие другие артисты, поспешил покинуть Родину в первые дни спецоперации на Украине. Артист, к слову, обосновался в США уже давненько, там у него собственное жилье площадью 386 «квадратов» и стоимостью более $3 млн. Помимо него, он владеет немалым имуществом в других странах.

Известно, что в 2020 году Леонтьев купил яхту, а к своему 70-летию — еще один дом с шестью спальнями на набережной в Майами, стоимость его более $5 млн. Также у него есть вилла в Испании поблизости от Аликанте, ее оценивают в $4 млн, а соседями числятся Бекхэмы.

В Москве Леонтьев также обзавелся собственностью. У него трехуровневая квартира, расположенная в столичном доме 1917 года в Колокольниковом переулке, и серьезный валютный счет в одном из российских банков.

Кто присмотрит за замком Пугачевой и Галкина

Пока Пугачева и Галкин в Израиле, их замок в Грязи того и гляди пустят с молотка. Нашелся и покупатель, также появились предложения открыть там интернат. Между тем, за особняком звезд есть кому присмотреть.

У певицы есть свой штат помощников: за приусадебной территорией присмотрят охранники, за домом — вышколенный персонал. Также наведаться в дом к именитой бабушке может и Никита Пресняков. Старший внук певицы и так приглядывает за ее дачей на Истре в Малых Бережках.

Кудрявцева показала внука

О том, что Лера Кудрявцева в 2018 году стала бабушкой, многие не догадывались. Сама телеведущая не любит об этом распространяться. Но на днях сделала исключение и даже показала, как выглядит внучек Лева.

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