«Сказала, что она веселая вдова»: Борисова объяснила, почему именно Диденко станет ее соперницей в бою

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, почему именно аптечный блогер Екатерина Диденко станет ее соперницей на ринге.
«У Диденко давняя обида на меня. Год назад я вела одну церемонию, которая оказалась на самом деле профанацией. Все места там были платные и распределены. Диденко выходила на сцену в конце церемонии. Ведущим сказали не шутить над ней.
Я смутно помню тот эпизод. Сказала со сцены, что она веселая вдова. Видимо, она осталась недовольна. Организаторы церемонии перед ней потом извинялись. На пресс-конференции подружки Диденко на меня лаяли. Так верещали, с такой ненавистью ко мне относились».
По словам Борисовой, Диденко тоже неплохо обогатится на бое с ней.
«Денежку ей заплатили меньше, чем мне, но сумма тоже приличная. Кстати, обзванивали девушек, которые хотели бы со мной подраться. На первом месте Анна Калашникова. Еще позвонили певице Анастасии. Она запросила бешеную сумму. Почти десять миллионов рублей, а потом вообще стала хныкать, что боится боя», — заявила Дана Борисова.
Ранее Дана Борисова озвучила свой гонорар за предстоящий бой с Екатериной Диденко. Это чуть больше полумиллиона рублей.
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