«Сказала, что она веселая вдова»: Борисова объяснила, почему именно Диденко станет ее соперницей в бою

«У Диденко давняя обида на меня. Год назад я вела одну церемонию, которая оказалась на самом деле профанацией. Все места там были платные и распределены. Диденко выходила на сцену в конце церемонии. Ведущим сказали не шутить над ней.

Я смутно помню тот эпизод. Сказала со сцены, что она веселая вдова. Видимо, она осталась недовольна. Организаторы церемонии перед ней потом извинялись. На пресс-конференции подружки Диденко на меня лаяли. Так верещали, с такой ненавистью ко мне относились».