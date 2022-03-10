«Это прописано в контракте»: Борисова озвучила сумму, которую получит за бой на ринге с Диденко

Поединок пройдет 10 марта и начнется в 12.00 по московскому времени.

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Teleprogramma.pro озвучила сумму, которую получит за бой с блогером Екатериной Диденко.

«Я много тренировалась перед этим боем. Никто так ответственно, как я к поединку никогда не подходил. Выкладывалась по полной. Сама от себя такого не ожидала. Сейчас многие развлекательные передачи в отпуске, Малахов, например, не выходит. У меня появилось свободное время. И я стала заниматься. Настрой у меня боевой. Чувствую, что я готова к бою». Дана Борисова

Как отметила Дана Борисова, поединок с Диденко пройдет в 12.00 по московскому времени 10 марта. «По телевидению его покажут только 10 апреля. У всех в зале заберут телефоны, чтобы никто не снимал. Я настроена решительно. Раньше думала, что спорт не мое, но это оказалось не так. Мне уже ищут вторую соперницу по рингу на будущее. Буду драться и получать неплохие суммы. Мне платят чуть больше полумиллиона рублей за бой. Это прописано в контракте», — сказала Борисова.

Напомним, что для Даны Борисовой это будет первый бой на ринге. Изначально, она хотела провести поединок с Машей Малиновской, но телеведущая не согласилась на условия организаторов.

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