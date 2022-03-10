«Остались только трусы»: Анастасия Волочкова без штанов встречала нового бойфренда

К балерине приехал молодой ухажер, с которым она крутит роман с зимы, и она не постеснялась выйти к нему в трусах.

Анастасия Волочкова зимой закрутила новый роман с мужчиной сильно младше нее. Сейчас артистка часто делится фото и видео с бойфрендом Дмитрием, который одаривает ее букетами цветов и накануне приняла от него композицию в честь 8 Марта.

«Праздник продолжается. Я вообще люблю праздник каждый день!», — подписала фото балерина.

При этом, подарок Волочкова принимала, как равно и гостей, без штанов. О том, что она находится в кадре в одних трусах, заметили многие.

«Все классно, но почему в труселях только не ясно», «Да, уж, смешного мало. Разве можно такие фото выставлять, в нижнем белье, даже не в купальнике, а в «трусиках». Настя, Вы мне нравитесь, но по-моему, Вы мягко сказать, немного переборщили. Надо хоть немного этикет и мораль поддерживать», «Это так можно сейчас, в трусиках?», «Мужик не интересный… открыла трусы», «Платья, юбки, джинсы закончились, остались только трусы», — комментируют люди.

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