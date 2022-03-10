«Праздника не будет»: Тимати отменил вечеринку по случаю дня рождения дочери

Дочери Тимати от Алены Шишковой Алисе 19 марта исполнится восемь лет. Грандиозный праздник по случаю дня рождения рэпер проводить не будет. По словам бабушки, Симоны Юнусовой, Алиса очень расстроилась, узнав об этом.

Но, как отметила Симона, 8-летие Алисы семья отметит тихо и по-домашнему.

«Конечно, она хотела видеть в этот день своих друзей, разделить с ними радость, была уверена, что я придумаю для всех что-то интересное, но пришлось ей объяснить, что праздника не будет. Будем ли мы отмечать день рождения Алисы? Конечно, будем, только своей семьей, так как рождение ребенка — это счастье, несмотря ни на что», — рассказала Симона Юнусова в своем инстаграме.

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Напомним, ранее Тимати жестко высказался в адрес украинских артистов, которые позволяли себе бурные высказывания в адрес России.

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