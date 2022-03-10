Анастасия Решетова о России: «Теперь я точно не вернусь»

Бывшая пассия Тимати и модель обосновалась в Дубае и на фоне санкций не намерена покидать Эмираты.

После начала спецоперации по защите Донбасса многие страны ввели санкции в адрес России. Причем, отказались продолжать работать и крупные бренды одежды, продуктов питания, косметики.

Накануне стало известно, что из нашей страны уходит американский фастфуд. Сеть быстрого питания «Макдональдс» закрывает рестораны и останавливает работу на неопределенный срок. Многие знаменитости распереживались из-за этого. Модель Анастасия Решетова, которая долгое время живет в Дубае, и вовсе отреагировала категорично.

«Ну теперь я точно не вернусь», — заявила звезда.

Решетова в декабре запустила бизнес по производству женского нижнего белья в России. Кроме того, на территории страны у нее несколько салонов красоты. Бывшая избранница Тимати воспитывает их двухлетнего сына.

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