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«Более чем достаточно»: Семенович порадовалась остановке «Макдональдс» в России

Певица считает, что санкции принесут только пользу.

«Более чем достаточно»: Семенович порадовалась остановке «Макдональдс» в России
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

С началом проведения спецоперации на Украине, на Россию обрушился ряд санкций. Изо дня в день ограничения растут, а европейские и американские компания ограничивают свою работу в России. Пока некоторые по этому поводу откровенно грустят, Анна Семенович считает, что все пойдет только на пользу.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

«В нашей стране очень хорошо налажено производство продуктов и их более чем достаточно. У нас прекрасная и вкусная молочная продукция, крупа, куры, яйца, есть рыба и фрукты», — написала Семенович на своей странице в инстаграме.

Напомним, недавно Анна поработала над своим преображением. Певица решилась на пластику, чтобы стать еще стройнее.

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