Никуда не уезжал: сын Валерии объяснил свое исчезновение из соцсетей

На днях певица Валерия и Иосиф Пригожин отправились в Израиль. Пользователи Сети решили, что пара также решила покинуть Россию, как и многие другие селебрити. Однако выяснилось, что продюсер с певицей решили навестить маму и поздравить с юбилеем тетю Пригожина. Накануне они вернулись в Москву.

Тем временем из соцсетей пропал младший сын Валерии – Арсений Шульгин. Хотя обычно он активно ведет свою страницу в инстаграме. 9 марта молодой бизнесмен появился в Сети вновь. Он поздравил жену и дочь с 8 Марта и объяснил, что у него были проблемы с инстаграмом.

больше по теме Лиана Шульгина поделилась рецептом сибаса с картофелем и кабачком на пару Невестка Валерии следит за фигурой, поэтому старается правильно питаться.

«Девочки, с праздником вас! Последние дни жестко тупила инста», — поделился Шульгин.

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