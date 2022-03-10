«Я теперь русалчатый колобочек»: беременная жена Ивлева покрасилась и нарастила волосы

Года не прошло с момента свадьбы телеповара Константина Ивлева с молодой возлюбленной Валерией Куденковой, и вот уже жена готовится подарить повару дочку.

Роды буквально на носу, и будущая мама вовсю готовится ко встрече с младенцем, свила гнездышко в детской, а теперь взялась за свою внешность, из-за которой очень переживает. Она отправилась в салон красоты, покрасилась в более темный оттенок и нарастила длину. Результат жена Ивлева показала в Сети.

«Захотелось мне длины. Так что я теперь русалчатый колобочек», — резюмировала преображение инстадива.

Правда, после похода в студию красоты беременная блогерша столкнулась с хейтом и осуждением – мол, в положении женщине опасно красить волосы. На что не поленилась ответить: «Все, что я делаю, я считаю разрешенным. Также обсуждаю это с моим врачом».

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