«Надышаться перед смертью»: Водонаева поспешила в Макдональдсе наесться до отвала

Кофе, лимонад, картошка фри и пирожок отправились в желудок звезды чуть ли не одновременно.

Очередная компания заявила о приостановке своей деятельности на территории России из-за спецоперации на Украине. На этот раз покинуть страну решила сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Многие звезды выразили одобрение этому, заявив, мол, давно бы пора.

А вот Алена Водонаева, судя по всему, будет скучать по фастфуду. Звезда «Дома-2» в тот же день, как стало известно о закрытии, поспешила в ресторан, чтобы наесться до отвала фирменными блюдами сети.

Кофе, лимонад, картошка фри и пирожок с джемом отправились в желудок Водонаевой чуть ли не одновременно. «Надышаться перед смертью», — озвучила свое поведение за столом эпатажная дива.

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