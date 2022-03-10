После шопинга: Наталья Рудова в одном свитере щегольнула стройными ножками

Актриса и звезда реалити «Звезды в Африке» Наталья Рудова уже давно дома, в Москве. Знаменитость завершила свое участие в экстремальном шоу чуть раньше остальных. И поспешила на шопинг, чтобы развеяться.

Гардероб красотка пополнила безразмерным свитером, больше похожим на платье – именно так она его и надела. Примеряя обновку, звезда щегольнула стройными ногами, которые выглядели еще стройнее в этом вязаном оверсайзе.

Напомним, Наталья Рудова прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». О том, что она станет героиней нового сезона шоу «Звезды в Африке», она не признавалась до последнего и запутала поклонников.

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