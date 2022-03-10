«Мне после развода не привыкать»: Асмус показала, как озвучила поцелуй для фильма, обойдясь без партнера

Звезда театра и кино Кристина Асмус часто делится с подписчиками в Instagram новостями из закулисья. И на этот раз продемонстрировала, как озвучивала поцелуи для новой романтической комедии фильма «Хочу замуж».

«Помидоров под рукой не было, мужчины тоже, пришлось как-то самой справляться… Ну ладно, мне после развода («самой справляться») не привыкать», — подчеркнула звезда.

При этом она действительно обошлась без мужчины, использовав для поцелуя собственный кулак. Процессом звезда осталась довольна.

К слову, в разводе Асмус пребывает уже второй год. После 8 лет брака она в июне 2020 года развелась с комиком Гариком Харламовым.

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