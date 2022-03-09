«Прощание»: Муцениеце накормила детей гамбургерами, чизбургерами и креветками

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снималась в сериале «Закрытая школа», а также в фильмах «Тобол» и «Честный развод». Почти 10 лет Агата прожила в браке с Павлом Прилучным.

Примечательно, что она подарила ему двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея. Но в 2020 году супруги развелись. Наследники остались жить с мамой, но отец их навещает, забирает к себе на выходные и порой проводит с ними отпуск.

В марте у Муцениеце выдалось несколько свободных дней. Она успела устроить праздник для дочки, которой исполнилось шесть лет. А 8 марта малыши провели с отцом. Чтобы восполнить это время, весь следующий день она развлекала наследников.

Актриса сводила их в музей и позволила поиграть в автоматы с игрушками. Вечером Агата решила порадовать детей тем, что вместо обычного ужина заказала фаст-фуд.

«Прощание с «Маком», — написала она.

Когда Муцениеце пришла с пакетом, то дети радостно закричали. Она поели гамбургеры, чизбургеры и креветки в кляре.

«Ну как? Вкуснямба? Это креветки?» — спросила артистка. «Не только креветки, чизбургер», — пояснила Мия. «Нам кстати напитки совсем не привезли, а жаль», — отметила Агата.

Поклонники отметили, что порой поступают также. Отметим, что за последние ди многие зарубежные компании перестали сотрудничать с Россией, а магазины и рестораны временно закрывают. Одни звезды утверждают, что такие санкции никому не вредят. Другие грустят, что не смогут покупать вещи тех брендов, которые им нравились.

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