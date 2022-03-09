«Наши посиделки»: Оксана Ряска из «Дома-2» запечатлела подросшего сына в полосатом худи

Бывшая участница проекта «Дом-2» Оксана Ряска под занавес 2021 года призналась подписчикам, что несколько месяцев скрывала от них радостную новость. Еще в июле 2021 года она впервые стала мамой.

С тех пор, как Оксана Ряска рассекретила факт рождения у нее сына Семена, она регулярно показывает малыша в микроблоге.

Правда, экс-участница «Дома-2» пока прячет от поклонников лицо своего наследника, прикрывая его то смайликом, то выбирая такие ракурсы для фото, чтобы личика не было видно. Но зато по этим снимкам можно судить, как быстро растет и развивается Семен.

Мальчик уже уверенно сидит сам, без опоры. В сторис микроблога Оксана Ряска запечатлела Семена в полосатом худи, надев капюшон ему на голову.

«Наши посиделки», — подписала кадр Оксана Ряска.

Напомним, после ухода с проекта Оксана Ряска переехала жить в Америку. Именно там она встретила свою любовь и стала мамой.

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