Стал неузнаваем: рэпер Тимати сбрил усы и бороду

Поклонникам рэпера Тимати теперь придется привыкать к новому образу музыканта. Дело в том, что тот решился на кардинальные перемены во внешности.

Фанаты исполнителя вряд ли помнят его безусым парнем, но зато теперь Тимати именно такой.

В сторис микроблога музыкант показал, как выглядит сейчас.

На видео Тимати предстал сразу после посещения барбершопа, мастера которого по просьбе звезды сбрили всю растительность на его лице.

Теперь у Тимати нет ни усов, ни бороды. Он гладко выбрит. Тимати покрасовался перед камерой, показав скулы и волевой подбородок, который многие годы скрывал под бородой.

Интересно, узнают ли Тимати после такого преображения его дети Алиса и Ратмир?

Напомним, на днях Тимати записывал видеообращения в адрес украинских исполнителей Макса Барских и Потапа, которые позволили себе грубые выпады в адрес поклонников из России.

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