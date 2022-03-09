Принц Уильям рассвирепел, узнав, что сняли фильм о его матери и насильнике

Компания ВВС сняла и планирует к выпуску в конце этого года скандальный фильм под названием «Расплата», где будет фигурировать принцесса Диана. Ее сын принц Уильям в ярости от этого факта.

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Дело в том, что лента будет посвящена событиям, связанным с именем насильника Джимми Сэвила. Известный радиоведущий совершил свыше 200 сексуальных преступлений. Чаще всего его жертвами становились максимально незащищенные люди — пациенты больниц для бедных, обитатели приютов и ученики церковных школ.

На светских приемах принцесса Диана иногда общалась с ним. Естественно, на тот момент о том, что за человек на самом деле Джимми Сэвил, ничего не было известно.

Принц Уильям до последнего надеялся, что имя его мамы не будут связывать с насильником, тем более что для этого нет никаких оснований. Однако создатели картины все-таки пока намерены получить на королевской особе определенные плюсики и включили ее в сюжет. The Sun пишет, когда принц Уильям узнал об этом, пришел в ярость.

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