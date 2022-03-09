«Я буду лишен возможности носить трусы «Гучи»: муж Королевой Тарзан назвал своих хейтеров убогими людьми

Сергей Глушко ответил на нападки в Сети из-за его позиции на фоне событий на Украине.

Муж известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, разместил видеосообщение в микроблоге.

В нем он дал понять, что подвергается нападкам хейтеров из-за своей позиции, связанной с событиями на Украине.

В кадре Сергей Глушко откровенно посмеялся над тем, какие угрозы пишут ему в директ.

«Слушайте, я понимаю, что всем сейчас непросто. Но, пожалуйста, не пишите мне такую чушь. Сохраните свое и мое время. Просто некоторые сильно либеральные товарищи начинают пугать меня тем, что я буду лишен теперь возможности носить трусы «Гучи», — сказал в кадре Сергей Глушко.

Своих хейтеров он назвал убогими людьми, которые смеют угрожать офицеру запаса Российской армии.

«Боже, какие же вы убогие. Вы, люди, потерявшие половую даже идентификацию себя самих, пугаете меня, офицера запаса Российской армии, тем, что я не смогу носить трусы. Да, я давно их не ношу. Тем более чужие. Купите мозг, пока возможно», — добавил Сергей Глушко.

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