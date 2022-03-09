Вернулась домой или хитрит? Собчак появилась на фоне российских пейзажей и выдала загадочный комментарий

Многозначное поведение Ксении Собчак наделало много шума в Сети и СМИ. Ведущая заявила, что отправилась в отпуск в Турцию со своим сыном Платоном от Максима Виторгана. Но при этом засветилась в израильском аэропорту.
Тут же поползли слухи, что муж светской львицы Константин Богомолов последовал за ней. Но режиссер поспешил появиться в личном блоге и объяснить, что он по-прежнему в Москве.
А теперь после длительного молчания появилась в своем Instagram и сама Ксения Собчак. Однако вместо внятного объяснения своего поведения она запечатлелась на фоне заснеженного российского пейзажа с панельным домом и процитировала стихотворение поэта Юрия Левитанского «Диалог у новогодней елки»:
«Чем же все это окончится? — Будет апрель.
Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель».
Остается непонятным одно: звезда вернулась домой или просто решила немного угомонить публику старым фото?
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